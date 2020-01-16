Xiaomi разработала женскую механическую клавиатуру

Судя по названию Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard и по внешнему виду, разработчики при создании явно вдохновлялись различными оттенками губных помад. Известно, что новинка способна работать как с проводом, так и без него, что осуществляется благодаря оснащению аккумулятором, емкость которого составляет 4000 мАч.