Наука и технологии
Сегодня 12:00
Xiaomi разработала женскую механическую клавиатуру
Она может работать и автономно
Xiaomi продемонстрировала очередное интересно устройство на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin. На этот раз компания создала механическую клавиатуру с необычным дизайном, которая позиционируется как женская.
Судя по названию Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard и по внешнему виду, разработчики при создании явно вдохновлялись различными оттенками губных помад. Известно, что новинка способна работать как с проводом, так и без него, что осуществляется благодаря оснащению аккумулятором, емкость которого составляет 4000 мАч.
Что касается размеров, то габариты клавиатуры составляют 306 х 114,5 х 30,6 мм, тогда как ее вес равен 810 г. Стоимость Lofree Lipstick Bluetooth Mechanical Keyboard составляет порядка 95 долларов или 5,8 тыс рублей.