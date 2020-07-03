Xiaomi разработала зонт-фонарь

Ключевой “фишкой” новинки стала ее конструкция. Так, в сложенном состоянии на ручку с зонта не стекает вода, ведь лишнюю воду можно слить перевернув новинку. Что касается размеров зонта, его диаметр равен 106 см, благодаря чему им можно пользоваться одновременно двум людям. А для большего удобства, нижняя часть ручки зонта оборудована светодиодным фонариком, что обеспечиваем видимость на несколько метров в ночное время. Однако комфортно проводить время под зонтом можно и днем, так как его внешняя поверхность оснащена защитным покрытием от ультрафиолетовых лучей.

На момент предзаказа новинки ее стоимость составляет порядка 7 долларов, однако позднее она вырастет в два раза.