Xiaomi реабилитировали проблемные Mi Watch новым обновлением

Xiaomi Mi Watch — первые “умные” часы китайской компании, поступившие в продажу несколько недель назад. За это время устройство уже успело быть не только обласканным, но и заметно обруганным, в первую очередь в связи с достаточным количеством программных ошибок. Производитель, по всей видимости, услышал жалобы пользователей новинки, в связи с чем объявил о скором выходе первой “заплатки” для своих “умных” часов.