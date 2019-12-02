Xiaomi реабилитировали проблемные Mi Watch новым обновлением
Так, обновление, которое начнет распространяться в период с 3 по 5 декабря, устранит одну из главных проблем Mi Watch — так называемое “заикание”, при котором часы во время первого сопряжения со смартфоном зависали на какое-то количество времени, не реагируя на какие-либо действия со стороны пользователя. Помимо этого по планам компании, обновление должно сделать более плавной работу фирменного магазина приложений, а также ускорить запуск установленных на часах программ.
Напомним, что на данный момент Xiaomi Mi Watch доступны лишь на китайском рынке, из-за чего в устройстве отсутствует поддержка полноценной оплаты через Google Pay, несмотря на наличие NFC-модуля и установленной на часах операционной системы Wear OS. Судя по последним данным, анонс гаджета для глобального рынка ожидается в начале следующего года, в рамках всемирной выставки MWC 2020.