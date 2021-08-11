Xiaomi решила вернуть владельцам своего первого смартфона его полную стоимость

О данной инициативе объявил глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun). Так, по его словам, в качестве благодарности первые покупатели получат «красный конверт» с определенным количеством денег — 1999 юаней, что в переводе на русские рубли составляет 22,8 тысяч.

Таким образом китайский гигант решил разделить с пользователями свою первую выручку от продаж первого смартфона, вернув им полную стоимость Xiaomi Mi 1. Отмечается, что доход от продаж оценивается в 370 миллионов юаней или порядка 57 млн долларов. Воспользоваться данным предложением пользователи могут до 16 августа.