Xiaomi сертифицировала рекордно мощную проводную зарядку на 120 Вт

Что интересно, сама Xiaomi пока что не рассказала, какие именно смартфоны будут оснащаться поддержкой новой технологии. Но если молчит компания-производитель, то в сети чаще всего начинают появляться те или иные догадки от самих пользователей. Вот и на этот раз популярность обрела версия, согласно которой первым смартфоном Xiaomi, который будет поддерживать 120 Вт зарядку, станет долгожданный Xiaomi Mi Mix 4.