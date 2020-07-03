Xiaomi сертифицировала рекордно мощную проводную зарядку на 120 Вт
Это уже не первая попытка китайского гиганта увеличить скорость зарядки современных смартфонов - ранее в сети уже появлялась информация о том, что компания занимается разработкой 100 Вт зарядного блока, который будет называться Super Charge Turbo. По всей видимости, новая технология, которая уже прошла сертификацию 3C, призвана еще больше закрепить лидерскую позицию производителя на данном поле.
Что интересно, сама Xiaomi пока что не рассказала, какие именно смартфоны будут оснащаться поддержкой новой технологии. Но если молчит компания-производитель, то в сети чаще всего начинают появляться те или иные догадки от самих пользователей. Вот и на этот раз популярность обрела версия, согласно которой первым смартфоном Xiaomi, который будет поддерживать 120 Вт зарядку, станет долгожданный Xiaomi Mi Mix 4.