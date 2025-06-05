Xiaomi Smart Band 10 получит увеличенный экран и HyperOS 2.0 — утечка раскрыла подробности

Согласно утечке от XpertPick, устройство получит увеличенный AMOLED-дисплей с диагональю 1,72 дюйма и разрешением 212 × 520 пикселей (326 PPI). Это немного больше, чем у Smart Band 9, при этом рамки станут тоньше.

Несмотря на рост экрана, батарея останется прежней — 233 мАч. Обещанная автономность составляет до 21 дня. Новинка будет работать на HyperOS 2.0 и предложит пользователям более 150 спортивных режимов.