Наука и технологии
Сегодня 19:50
Xiaomi снизила цену на смартфоны в России вплоть до 6 тысяч рублей
Но поторопитесь — акция ограничена по времени!
В ближайшую неделю будет проходить крайне щедрая акция от всем известной китайской компании. Так, Xiaomi снизила цену на смартфоны в России вплоть до 6 тысяч рублей.
Так, наибольшая скидка предназначена для тех, кто планирует приобрести один из самых популярных смартфонов компании 2019 года: Xiaomi Mi 9T в версии 6/128 ГБ обойдется вместо 28 990 рублей всего лишь в 22 990 рублей. Но не менее привлекательная скидка связана и с другим крайне популярным девайсом компании — так, Redmi Note 8 Pro в версии 6/128 ГБ обойдется в 16 990 рублей вместо 19 990 рублей.
Важно понимать, что акция имеет ограниченный характер и уже 17 мая в 23:59 по московскому времени она закончится.