Xiaomi снизила цену на смартфоны в России вплоть до 6 тысяч рублей

Так, наибольшая скидка предназначена для тех, кто планирует приобрести один из самых популярных смартфонов компании 2019 года: Xiaomi Mi 9T в версии 6/128 ГБ обойдется вместо 28 990 рублей всего лишь в 22 990 рублей. Но не менее привлекательная скидка связана и с другим крайне популярным девайсом компании — так, Redmi Note 8 Pro в версии 6/128 ГБ обойдется в 16 990 рублей вместо 19 990 рублей.