Xiaomi снизила стоимость целого ряда своих устройств

Так, в рамках акции, стоимость и без того бюджетного смартфона Redmi 8A упала на 14 долларов, составив всего 99 долларов или около 6 366 рублей. Топовая модификация ноутбука Mi Notebook Pro 15,6, который оснащен CPU Core i7 8550U, а также 16 ГБ оперативной памяти и дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050 упала в цене на 70 долларов. Таким образом его можно приобрести всего за 1065 долларов или 68 484 рублей.

По скидке можно урвать и “умный” телевизор Mi TV 4A, стоимость которого стала дешевле на 28 долларов. На 3 доллара стал дешевле популярный “умный” браслет Mi Band 4 NFC, который можно купить всего за 28 долларов или 1800 рублей.