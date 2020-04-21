Xiaomi сняла с продажи прорывную быструю зарядку из-за уязвимости ее прошивки перед хакерами

Да, это не шутки — зарядное устройство компании имеет собственную прошивку, которую хакеры, в случае необходимости, имеют возможность взломать удаленно из-за отсутствия шифрования. Таким образом компания оставила различного рода преступным элементам простор для вредительства безопасности пользователей: они, например, спокойно могут “перепрошить” зарядный блок, чтобы тот, в случае необходимости, перегрелся и взорвался.

При этом сама компания не рассказала, планирует ли она в дальнейшем возвращать более защищенную версию зарядного устройства на рынок либо же она представит новую модель, которая будет лишена недостатков прежней.