Xiaomi создаст сеть передвижных магазинов на колесах

Речь идет о программе Mi Store on Wheels, дебют которой состоится в Индии. С ее помощью китайская компания намерена сделать свои устройства еще более доступными, в первую очередь для жителей отдаленных уголков страны.

Так, если верить словам главного операционного директора Xiaomi India Мураликришнана Би, Mi Store on Wheels будет максимально безопасным проектом, в том числе благодаря тому, что компания ”соблюдает все необходимые правила гигиены и безопасности, сохраняя социальную дистанцию. Эти точки будут полностью безопасны для посещения потребителями”.