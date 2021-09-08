Xiaomi стал самым продаваемым брендом носимых устройств

Согласно опубликованным данным, рынок носимой электроники начал расти — на 5,6% во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичными прошлогодним периодом. Всего за это время было отгружено более 40 млн носимых устройств.

Лидером в рейтинге самых востребованных брендов носимых устройств стала китайская компания Xiaomi. Отмечается, что такого успеха производителю удалось завоевать благодаря Mi Smart Band 6. На втором же месте расположилась Apple, а на третьем — Huawei. В первую пятерку также вошли Fitbit и Samsung.