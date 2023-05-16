Xiaomi стала самым популярным брендом смартфонов в России

Сообщается, что это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18,6% меньше, чем в I квартале 2021 года.

При этом Россия удерживает свои позиции в мире смартфонов, занимая 2,4% мирового рынка. Как ни странно, это на 0,1% больше, чем в 2022-м. Благодаря этому наша страна сохраняет место в десятке ведущих рынков смартфонов на планете.

За I квартал 2023 года главным поставщиком смартфонов в страну оказалась Xiaomi. Она поставила в Россию 1,3 млн устройств, тем самым заняв 21% рынка.

Второе место досталось южнокорейской Samsung с долей в 14%. Компания Honor, со своими 11,3%, замкнула тройку лидеров.

За ними следуют Realme (11%) и Apple (менее 11%).