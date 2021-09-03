Xiaomi стала самым популярным производителем «умных» часов, обогнав даже Apple

Например, во втором квартале 2021 года яблочную корпорацию в этом сегменте обошла Xiaomi. Да, китайский IT-гигант смог реализовать 8 млн «умных» часов, в то время как Apple лишь 7,9 млн.

Само собой, при таких показателях, Xiaomi смогла «переиграть» и прочих производителей носимой электроники — Huawei, Samsung и Fitbit, отмечает Wccftech.

Стоит отметить, что немалую роль в успехе китайского бренда сыграл выход нового Mi Band. В то время как Apple лишь планирует представить свои новые часы Apple Watch Series 7 в сентябре, Xiaomi уже не только анонсировала, но и начала продажи своей тяжёлой артиллерии — Mi Band 6.

Напомним, что грядущей новинке от купертиновцев приписывают увеличенные размеры. За счёт этого станет крупнее и дисплей, который сможет вмещать больше информации.