Xiaomi тоже начала увольнять сотрудников для экономии

03:08, 24 декабря 2022
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Xiaomi тоже начала увольнять сотрудников для экономииБудут уволены 10% сотрудников
Одна из крупнейших китайских компаний Xiaomi, в которой работает 35 тысяч человек, начала сокращение штата на 10%.
Фото: Dtnext.in
Эти изменения вызваны экономической необходимостью: компании нужно снизить расходы из-за глобальной инфляции и постоянных вспышек коронавируса в Китае. Увольнения касаются многих подразделений, в том числе по производству смартфонов. У этого подразделения снижаются выручка и прибыль три квартала подряд.
«Китайский производитель смартфонов Xiaomi начал увольнение 10% своей рабочей силы… стремясь сократить расходы на фоне глобальной инфляции и борьбы Китая со вспышками COVID-19», — сообщают источники.