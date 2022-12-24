Xiaomi тоже начала увольнять сотрудников для экономии

Эти изменения вызваны экономической необходимостью: компании нужно снизить расходы из-за глобальной инфляции и постоянных вспышек коронавируса в Китае. Увольнения касаются многих подразделений, в том числе по производству смартфонов. У этого подразделения снижаются выручка и прибыль три квартала подряд.

«Китайский производитель смартфонов Xiaomi начал увольнение 10% своей рабочей силы… стремясь сократить расходы на фоне глобальной инфляции и борьбы Китая со вспышками COVID-19», — сообщают источники.