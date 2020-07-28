Xiaomi "украла" для своей оболочки MIUI 12 функцию у еще не вышедшей iOS 14

На этот раз речь идет о так называемых “действиях при постукивании”. Так, в новой версии iOS компания Apple добавила возможность назначать на постукивание по задней крышке различные действия, такие как создание скриншота, вызов голосового помощника Siri и т.д. Вот и Xiaomi решила не отставать и добавить в бета-версию MIUI 12 точно такую же возможность. С полным списком доступных для назначений действий вы можете ознакомиться на скриншоте снизу: