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Xiaomi "украла" для своей оболочки MIUI 12 функцию у еще не вышедшей iOS 14
Китайцы не забывают о традициях
Xiaomi представила новую версию собственной оболочки под названием MIUI 12 еще весной текущего года. На момент анонса только ленивый не заявил, что компания скопировала дизайн новинки у Apple и ее iOS. Но, как стало известно, китайский техногигант и не думает останавливаться - наоборот, Xiaomi “украла” у еще не вышедшей iOS 14 еще одну функцию.
На этот раз речь идет о так называемых “действиях при постукивании”. Так, в новой версии iOS компания Apple добавила возможность назначать на постукивание по задней крышке различные действия, такие как создание скриншота, вызов голосового помощника Siri и т.д. Вот и Xiaomi решила не отставать и добавить в бета-версию MIUI 12 точно такую же возможность. С полным списком доступных для назначений действий вы можете ознакомиться на скриншоте снизу:
Напомним, что релизная версия iOS 14 ожидается осенью текущего года, одновременно с выходом новых iPhone. Что же до MIUI 12, то ее стабильная версия уже доступна для ряда устройств, в том числе и за пределами Китая.