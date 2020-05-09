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Xiaomi улучшила функционал своих фирменных беспроводных наушников

Сделав тем самым Mi Air 2S еще интереснее
Xiaomi выпустила свежее обновление для своих фирменных беспроводных наушников Mi Air 2S TWS, благодаря которому сумела заметно улучшить функционал девайса.

Так, наушники получили сразу несколько новых голосовых команд для увеличения и уменьшения громкости — теперь устройство поддерживает 7 горячих слов, используемых для управления воспроизведением и запуска голосового помощника. Помимо этого, новое ПО исправляет существовавшие проблемы с синхронизацией локальной музыкальной библиотеки, с различными задержками при воспроизведении, которые ярче всего были заметны при использовании флагманских Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro.

Напомним, что главными особенностями беспроводных Xiaomi Mi Air 2S TWS можно считать продвинутую систему шумоподавления с двумя микрофонами, с помощью которой можно крайне эффективно гасить окружающий шум в период разговоров. По крайней мере об этом заявляет сама Xiaomi.

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