Xiaomi улучшила функционал своих фирменных беспроводных наушников

Так, наушники получили сразу несколько новых голосовых команд для увеличения и уменьшения громкости — теперь устройство поддерживает 7 горячих слов, используемых для управления воспроизведением и запуска голосового помощника. Помимо этого, новое ПО исправляет существовавшие проблемы с синхронизацией локальной музыкальной библиотеки, с различными задержками при воспроизведении, которые ярче всего были заметны при использовании флагманских Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro.

Напомним, что главными особенностями беспроводных Xiaomi Mi Air 2S TWS можно считать продвинутую систему шумоподавления с двумя микрофонами, с помощью которой можно крайне эффективно гасить окружающий шум в период разговоров. По крайней мере об этом заявляет сама Xiaomi.