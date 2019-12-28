Xiaomi установила новый мировой рекорд в центре Нью-Йорка
Однако распаковывали участники акции вовсе не смартфоны, как можно было подумать, а подарки от компании. Так, исходя из опубликованного фото, людям были вручены различные устройства Xiaomi в подарочных упаковках, которые им необходимо было подбросить в воздух так, чтобы спровоцировать вылетание гаджета из коробки. Сообщается, что данное мероприятие, которое назвали “Mi-stery Box”, проходило в самом центре Нью-Йорка.
Сообщается, что именно так Xiaomi решила обратить на себя внимание американского рынка, на который китайская компания вышла буквально недавно. Напомним, что на сегодняшний день в США можно приобрести лишь некоторые устройства Xiaomi, в числе которых проекторы и электрические самокаты, однако смартфонов, в этом списке пока не наблюдается.