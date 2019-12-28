Xiaomi установила новый мировой рекорд в центре Нью-Йорка

Сообщается, что именно так Xiaomi решила обратить на себя внимание американского рынка, на который китайская компания вышла буквально недавно. Напомним, что на сегодняшний день в США можно приобрести лишь некоторые устройства Xiaomi, в числе которых проекторы и электрические самокаты, однако смартфонов, в этом списке пока не наблюдается.