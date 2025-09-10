Xiaomi уволила главу Redmi за утечку конфиденциальных данных

Менеджер, много лет отвечавший за громкие анонсы и тизеры устройств Redmi в Weibo, опубликовал прощальное сообщение, в котором выразил сожаление о случившемся.

Он признал, что «совершал ошибки в прошлом», и заявил, что «глубоко стыдится» и готов понести последствия.

Последним постом Ван Тэна в Weibo в августе стала новость о тестировании свежей бета-версии HyperOS. Уже вскоре после этого его аккаунт перестал обновляться.

Кому именно были переданы утекшие данные, Xiaomi не раскрывает. На фоне истории внимание привлекла публикация известного инсайдера Digital Chat Station — он выложил в Weibo одинокий смайлик со слезой, что пользователи восприняли как намек на связь с увольнением.

Таким образом, Xiaomi лишилась одной из самых заметных фигур бренда Redmi, активно взаимодействовавшей с фанатами и публикой через соцсети.