Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае

Так, уже с 28 января по 3 февраля текущего года все фирменные магазины Xiaomi на территории Китая будут закрыты. По предварительным данным, в случае, если ситуация в стране ухудшится, сроки могут быть продлены. Также в опубликованном компанией сообщении говорится о необходимости содействия работе по профилактике и борьбе с эпидемией, которая изо дня в день принимает все более серьезные обороты.

Компания также рассказала о том, что все желающие приобрести продукты Xiaomi могут сделать заказ на официальном сайте компании либо в приложении Xiaomi Mall. Сроки доставки, даже несмотря на закрытие оффлайн-магазинов, не изменятся.