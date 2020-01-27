Наука и технологии
Вчера 21:39
Xiaomi уже завтра закроет все свои розничные магазины в Китае
И откроет лишь в начале февраля
Xiaomi выступила с официальным объявлением о том, что компания намерена уже завтра закрыть абсолютно все свои магазины, находящиеся на территории Китая в связи со сложной ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса.
Так, уже с 28 января по 3 февраля текущего года все фирменные магазины Xiaomi на территории Китая будут закрыты. По предварительным данным, в случае, если ситуация в стране ухудшится, сроки могут быть продлены. Также в опубликованном компанией сообщении говорится о необходимости содействия работе по профилактике и борьбе с эпидемией, которая изо дня в день принимает все более серьезные обороты.
Компания также рассказала о том, что все желающие приобрести продукты Xiaomi могут сделать заказ на официальном сайте компании либо в приложении Xiaomi Mall. Сроки доставки, даже несмотря на закрытие оффлайн-магазинов, не изменятся.