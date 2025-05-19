Xiaomi вложит минимум 6,9 миллиарда долларов в разработку чипов

О намерении заявил основатель компании Лэй Цзюнь в публикации на платформе Weibo. Представитель Xiaomi уточнил, что финансирование начнется в следующем году.

Разработка собственных чипов для мобильных устройств уже идет полным ходом. По словам Лэя, на создание нового продвинутого мобильного процессора XringO1 компания уже потратила 13,5 миллиарда юаней. Над проектом работает команда из более чем 2 500 специалистов в подразделении по проектированию чипов.