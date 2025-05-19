Xiaomi вложит минимум 6,9 миллиарда долларов в разработку чипов

Опубликовано 19 мая 2025, 11:541 мин.
Xiaomi вложит минимум 6,9 миллиарда долларов в разработку чиповИнвестиции рассчитаны на срок от 10 лет, старт — с 2025 года
Китайская компания Xiaomi, известная своими смартфонами и электромобилями, объявила о планах вложить как минимум 50 миллиардов юаней (примерно 6,9 миллиарда долларов) в разработку микрочипов. Инвестиции будут распределены на период не менее десяти лет, начиная с 2025 года.
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О намерении заявил основатель компании Лэй Цзюнь в публикации на платформе Weibo. Представитель Xiaomi уточнил, что финансирование начнется в следующем году.
Разработка собственных чипов для мобильных устройств уже идет полным ходом. По словам Лэя, на создание нового продвинутого мобильного процессора XringO1 компания уже потратила 13,5 миллиарда юаней. Над проектом работает команда из более чем 2 500 специалистов в подразделении по проектированию чипов.