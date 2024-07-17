Xiaomi внезапно анонсировала Mi Band 9. Впервые с металлическим корпусом

Презентация нового устройства состоится 19 июля во время пятого ежегодного выступления основателя компании Лей Цзюня.

Официальные представители заявили, что Mi Band 9 получит не только металлический корпус, но и обновленный умный функционал, улучшив тем самым пользовательский опыт.

На рекламных изображениях видно, что новый браслет сохранит дизайн, схожий с Mi Band 8, и будет доступен в различных цветах с возможностью выбора ремешков.