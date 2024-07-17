Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2024, 08:13
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Xiaomi внезапно анонсировала Mi Band 9. Впервые с металлическим корпусом

Ждем полноценную презентацию 19 июля
Xiaomi неожиданно анонсировала выпуск Mi Band 9, который впервые будет иметь металлический корпус.
Xiaomi внезапно анонсировала Mi Band 9. Впервые с металлическим корпусом
© ITHome

Презентация нового устройства состоится 19 июля во время пятого ежегодного выступления основателя компании Лей Цзюня.

Официальные представители заявили, что Mi Band 9 получит не только металлический корпус, но и обновленный умный функционал, улучшив тем самым пользовательский опыт.

На рекламных изображениях видно, что новый браслет сохранит дизайн, схожий с Mi Band 8, и будет доступен в различных цветах с возможностью выбора ремешков.

Xiaomi внезапно анонсировала Mi Band 9. Впервые с металлическим корпусом
© ITHome

Для сравнения, Mi Band 8 оснащен 1.62-дюймовым экраном с разрешением 326PPI, частотой обновления 60 Гц и яркостью 600 нит.

Браслет имеет продолговатый дизайн и поддерживает автоматическую регулировку яркости. Также девайс оснащен быстрой системой смены ремешков и поддерживает ношение в виде подвески.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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