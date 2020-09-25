Xiaomi вновь готовится выпустить одно устройство под разными именами

Так, в базе данных датского регулятора UL Demko нашли сведения об устройстве с модельным названием REDMIWT02. По информации источника, устройство будет идти в комплекте с зарядным устройством на 5 В и 0,4 А. Но что еще более интересно, тот же интернет-инсайдер утверждает, что REDMIWT02 и REDMIWT01 (под этим модельным номером якобы “прячется” Redmi Watch) — это одни и те же умные часы, но для разных регионов и под разным названием.

Напомним, что некоторое время назад инсайдер под ником Digital Chat Sation заявлял, что Redmi представит и начнет продажи своей новинки уже в октябре 2020 года. Вполне вероятно, что Xiaomi представит свои Mi Watch Lite еще раньше. Возможно даже, что в конце сентября текущего года.