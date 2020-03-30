Xiaomi возобновила работу своей штаб-квартиры в городе, ставшем эпицентром распространения коронавируса в Китае

Напомним, что еще 20 января текущего года штаб-квартира Xiaomi в Ухане приняла решение отпустить всех своих сотрудников в долгосрочный отпуск. Что интересно, представители Xiaomi также заявили, что ни один из 2 тыс сотрудников так и не подвергся заражению, в результате чего уже сегодня каждый из них вышел на работу.