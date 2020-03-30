Наука и технологии
Сегодня 13:09
Xiaomi возобновила работу своей штаб-квартиры в городе, ставшем эпицентром распространения коронавируса в Китае
Но все равно внедрила дополнительные меры для предупреждения новой вспышки
Буквально сегодня стало известно о том, что Xiaomi возобновила работу своей собственной штаб-квартиры в городе Ухань — тот самом городе, ставшем эпицентром распространения нового коронавируса в Китае.
Что интересно, китайский производитель электроники отдельно сделал акцент на том, что после возобновления работы, в штаб-квартире введены новые, более строгие меры по предотвращению возможных заражений. Так, абсолютно все сотрудники и посетители носят маски внутри помещения, а соответствующие лица регулярно измеряют их температуру и стараются всячески не допустить новой вспышки заболеваний.
Напомним, что еще 20 января текущего года штаб-квартира Xiaomi в Ухане приняла решение отпустить всех своих сотрудников в долгосрочный отпуск. Что интересно, представители Xiaomi также заявили, что ни один из 2 тыс сотрудников так и не подвергся заражению, в результате чего уже сегодня каждый из них вышел на работу.