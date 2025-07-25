Xiaomi выпустила беспроводную мойку полов с 4 режимами защиты от волос и 3 способами чистки

Xiaomi выпустила беспроводную мойку полов с 4 режимами защиты от волос и 3 способами чисткиПолезная приблуда
Устройство сочетает в себе функции пылесоса, мойки и самоочистки, предлагая пользователям три режима уборки: стандартный, антибактериальный и режим всасывания жидкости.
Главной особенностью новинки стала система из четырёх уровней защиты от наматывания волос. Благодаря высокой мощности всасывания в 18 000 Па и скорости вращения щётки 450 оборотов в минуту, устройство эффективно справляется с загрязнениями.
При этом щётка прижимается к полу с усиленным давлением, что позволяет удалять даже въевшуюся грязь.
Мойка оснащена функцией термической очистки: горячая вода 80 °C и подогрев до 100 °C внутри базы обеспечивают стерилизацию и сушку щётки. Реализована функция горячего замачивания, обеспечивающая до 99,99% эффективности удаления загрязнений.
Встроенный аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 40 минут автономной работы. Устройство также поддерживает гибкий наклон до 180 градусов, позволяя очищать труднодоступные места на глубину до 104 см.