Xiaomi выпустила беспроводную мойку полов с 4 режимами защиты от волос и 3 способами чистки

Устройство сочетает в себе функции пылесоса, мойки и самоочистки, предлагая пользователям три режима уборки: стандартный, антибактериальный и режим всасывания жидкости.

Главной особенностью новинки стала система из четырёх уровней защиты от наматывания волос. Благодаря высокой мощности всасывания в 18 000 Па и скорости вращения щётки 450 оборотов в минуту, устройство эффективно справляется с загрязнениями.

При этом щётка прижимается к полу с усиленным давлением, что позволяет удалять даже въевшуюся грязь.