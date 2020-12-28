Наука и технологии
Сегодня 19:19
Xiaomi выпустила беспроводную мышь, способную работать без подзарядки до года
Ее оценили в 12 долларов
Помимо того, что Xiaomi анонсировала сегодня свой новый флагман Mi 11, компания также представила беспроводную компьютерную мышь Mi Portable Mouse 2, способную работать без подзарядки до года.
Xiaomi Mi Portable Mouse 2 может подключаться сразу к двум компьютерам по каналу 2,4 ГГц и Bluetooth. Переключаться с компьютера на компьютер можно с помощью кнопки переключения, расположенной на верхней части мыши. Компания также предусмотрела в Portable Mouse 2 поддержку четырехступенчатой регулировки DPI (1200, 1800, 2400 и 4000 DPI).
Что интересно, мышь совместима с телевизорами, планшетами и прочими гаджетами, имеющими такую возможность. Также особенностью мыши является способность работать порядка 12 месяцев. Стоимость новинки составляет 12 долларов.