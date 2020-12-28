Xiaomi выпустила беспроводную мышь, способную работать без подзарядки до года

Xiaomi Mi Portable Mouse 2 может подключаться сразу к двум компьютерам по каналу 2,4 ГГц и Bluetooth. Переключаться с компьютера на компьютер можно с помощью кнопки переключения, расположенной на верхней части мыши. Компания также предусмотрела в Portable Mouse 2 поддержку четырехступенчатой регулировки DPI (1200, 1800, 2400 и 4000 DPI).