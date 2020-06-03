Xiaomi выпустила диван с возможностью зарядки смартфона

Новинка предлагается в нескольким модификациях главным отличием которых является длина. Так, предлагаются варианты с длиной от от 60 до 312 см. Словом, найдется диван как для компании из четырех человек, так кресло для одного человека. Особенностью Qifeng Electric Sofa стала его способность контролировать угол наклона в пределах от 103 до 160 градусов. Кроме того, новинка способна всего в одно нажатие перейти с сидячего положения в лежачее и обратно. Диван от Xiaomi также придется по нраву тем, кто не расстается со смартфоном, поскольку в нем встроен USB-разъем, что позволит зарядить устройство.

Стоимость наиболее доступного одноместного варианта новинки составляет 225 долларов или 15,4 тыс рублей.