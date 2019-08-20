Xiaomi выпустила электробритву за 1000 рублей

Благодаря мягкой резине, из которой выполнена вся внешняя часть корпуса устройства, оно не выскальзывает из рук. Также компания спроектировала закругленную режущую головку таким образом, что бритве не составляет труда защитить кожу от прямого контакта с ножом. По словам разработчиков устройства, Smate Mini Smooth Shaving Device позволяет сбривать даже самые короткие волоски, что безусловно порадует прекрасную половину человечества. Электробритва защищена от влаги по стандарту IPX7, что позволяет погружать ее под воду на глубину не более 1 метра не более, чем на 30 минут.