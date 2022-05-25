Xiaomi выпустила электронную книгу размером со смартфон

Размер экрана устройства — 5,84 дюйма, при этом он чёрно-белый и с разрешением 1440 x 720 пикселей. Есть 24-уровневая подсветка и регулировка цветовой температуры. Не менее интересным оказалось и внедрение сенсорного мультитач-управления.