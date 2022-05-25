Xiaomi выпустила электронную книгу размером со смартфон

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Xiaomi выпустила электронную книгу размером со смартфонПо достаточно приемлемой цене
Компания Xiaomi представила новое поколение необычного карманного ридера — Moaan InkPalm Plus. Устройство, как это положено электронной читалке, получила дисплей, выполненный по технологии E-Ink.
Размер экрана устройства — 5,84 дюйма, при этом он чёрно-белый и с разрешением 1440 x 720 пикселей. Есть 24-уровневая подсветка и регулировка цветовой температуры. Не менее интересным оказалось и внедрение сенсорного мультитач-управления.
В основу Moaan InkPalm Plus лёг четырёхъядерный чип Rockchip RK3566. Электронная книга также получила 2 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Ёмкость аккумулятора девайса — 2200 мАч, что позволяет ему проработать от одного заряда около 30 дней.
Работает новинка под управлением Android. В ней также имеется адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.
На данный момент, в рамках предзаказа, за читалку просят 165 долларов.