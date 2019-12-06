Наука и технологии
Сегодня 12:22
Xiaomi выпустила электровелосипед по цене недорогого смартфона
Устройство может стать хорошей заменой электросамокату
Xiaomi анонсировала свой новый электровелосипед, цена которого оказалась достаточно демократичной, несмотря на “заряженность” новейшими технологиями.
Электровелосипед оснащен 20-дюймовыми колесами, благодаря чему устройство более стабильно, чем конкуренты, а также прекрасно подходит для сложных дорожных условий. Аккумулятор расположился в алюминиевой раме велосипеда, там же производитель скрыл и все кабели девайса. Для мониторинга основной информации, Xiaomi установила на руль устройства полноценный экран — на нем можно разглядеть передачу, скорость и заряд аккумулятора.
По словам производителя, одного полного заряда аккумулятора хватит на 40 км, при этом для пополнения батареи на 100% потребуется не более 3,5 часов. Максимальная скорость электровелосипеда составляет 25 км/ч, а цена равняется 425 долларов или 27 000 рублей.