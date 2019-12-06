Xiaomi выпустила электровелосипед по цене недорогого смартфона

Электровелосипед оснащен 20-дюймовыми колесами, благодаря чему устройство более стабильно, чем конкуренты, а также прекрасно подходит для сложных дорожных условий. Аккумулятор расположился в алюминиевой раме велосипеда, там же производитель скрыл и все кабели девайса. Для мониторинга основной информации, Xiaomi установила на руль устройства полноценный экран — на нем можно разглядеть передачу, скорость и заряд аккумулятора.