Xiaomi выпустила фильтр для воды, наполняющий стакан всего за 3 секунды

Xiaomi выпустила фильтр для воды, наполняющий стакан всего за 3 секундыДевайс, конечно, не самый бюджетный
Xiaomi представила интересную новинку на китайском рынке — водоочиститель Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro.
Устройство оснащено передовой системой двойной обратной осмосной ультраочистки с первичными и вторичными фильтрами RO, обеспечивая восемь уровней очистки.
Фильтр эффективно удаляет 95% вредных веществ и имеет сертификат специального класса качества воды. Его дизайн минимизирует риски накипи и засорения, повышая долговечность и эффективность.
Особенностью Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro является его высокая скорость потока в 1200G, что позволяет наполнить стакан всего за 3 секунды, делая его идеальным для людей с высоким потреблением воды.
Устройство также включает в себя умный цифровой кран с дисплеем, который предоставляет информацию о качестве воды и состоянии фильтра в реальном времени.
Водоочиститель доступен для предзаказа на китайском JD.com с 25 декабря по цене около $461. В комплект также входит мгновенный диспенсер горячей воды Xiaomi стоимостью $34.