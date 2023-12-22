Xiaomi выпустила фильтр для воды, наполняющий стакан всего за 3 секунды

Устройство оснащено передовой системой двойной обратной осмосной ультраочистки с первичными и вторичными фильтрами RO, обеспечивая восемь уровней очистки.

Фильтр эффективно удаляет 95% вредных веществ и имеет сертификат специального класса качества воды. Его дизайн минимизирует риски накипи и засорения, повышая долговечность и эффективность.

Особенностью Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro является его высокая скорость потока в 1200G, что позволяет наполнить стакан всего за 3 секунды, делая его идеальным для людей с высоким потреблением воды.

Устройство также включает в себя умный цифровой кран с дисплеем, который предоставляет информацию о качестве воды и состоянии фильтра в реальном времени.

Водоочиститель доступен для предзаказа на китайском JD.com с 25 декабря по цене около $461. В комплект также входит мгновенный диспенсер горячей воды Xiaomi стоимостью $34.