Наука и технологии
Сегодня 08:16
Xiaomi выпустила FullHD монитор, который выглядит дороже своей цены
Будем надеяться, что при появлении на глобальном рынке, устройство не вырастет в цене в разы
Буквально прошлой осенью Xiaomi презентовала свои первые мониторы, которые могли похвастаться не только приятным дизайном, но и достаточно низкой ценой. Но уже вчера компанию показала, что она может большее — Xiaomi выпустила FullHD монитор, который не только достаточно технологичен, но еще и выглядит дороже своей цены.
Так, называется новинка Mi Display 1A, а одной из ключевых особенностей устройства на фоне предшественника является то, что у его рамки вокруг экрана стали еще более тонкими. Также новый монитор может объединятся с другими Mi Display 1A в одну большую систему. Что касательно технических характеристик, то устройство имеет 23,8-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD, а также поддержкой угла обзора 178° и частотой обновления изображения 60 Гц. Яркость новинки составляет 250 кд/м², а время отклика равняется 6 мс.
Прямо сейчас устройство можно купить лишь в Китае, появится ли оно на глобальном рынке — пока неизвестно. Зато известно, что на родине новинка обойдется в смешные по современным меркам 99 долларов.