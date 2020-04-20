Xiaomi выпустила FullHD монитор, который выглядит дороже своей цены

Так, называется новинка Mi Display 1A, а одной из ключевых особенностей устройства на фоне предшественника является то, что у его рамки вокруг экрана стали еще более тонкими. Также новый монитор может объединятся с другими Mi Display 1A в одну большую систему. Что касательно технических характеристик, то устройство имеет 23,8-дюймовый IPS-экран разрешением Full HD, а также поддержкой угла обзора 178° и частотой обновления изображения 60 Гц. Яркость новинки составляет 250 кд/м², а время отклика равняется 6 мс.