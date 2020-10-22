Xiaomi выпустила гаджет для корректировки осанки

Особенностью устройства, которое отличает его от обычных корректирующих поясов, стало уведомление пользователей и важности эксплуатации мышц для поддержки осанки в правильном положении. Устройство запоминает данные о правильной осанке, вибрируя всякий раз, когда пользователь отклонился от корректного положения. Гаджет оценили в 14 долларов или приблизительно 1079 рублей.