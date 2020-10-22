Наука и технологии
Сегодня 13:30
Xiaomi выпустила гаджет для корректировки осанки
Он стоит всего 14 долларов
Китайская компания Xiaomi продолжает “захватывать” как можно больше рынков. На этот раз производитель выпустил гаджет для корректировки осанки - Hipee Smart Posture Correction Wizard.
Новинка способна в режиме реального времени анализировать состояние шейного отдела позвоночника. Гаджет уведомляет пользователя о необходимости размяться, рекомендуя определенные занятия, способствующие выработке полезной привычки сидеть и ходить, поддерживая осанку в верном положении.
Особенностью устройства, которое отличает его от обычных корректирующих поясов, стало уведомление пользователей и важности эксплуатации мышц для поддержки осанки в правильном положении. Устройство запоминает данные о правильной осанке, вибрируя всякий раз, когда пользователь отклонился от корректного положения. Гаджет оценили в 14 долларов или приблизительно 1079 рублей.