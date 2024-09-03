Xiaomi выпустила глобальную версию недорогих наушников Redmi Buds 6 Lite с активным шумодавом

Эти наушники оснащены 12.4-мм драйверами и функцией активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 40 дБ.

Время автономной работы с учетом зарядного кейса составляет до 38 часов, а сами наушники могут работать до 7 часов без подзарядки.

Наушники имеют внутриканальный дизайн с силиконовыми насадками и поддерживают подключение через Bluetooth 5.3.