Xiaomi выпустила грелку для рук с возможностью заряжать смартфон

Помимо функции нагревания устройство способно заряжать смартфоны, а также Bluetooth-гарнитуры и фитнес-браслеты. Согласно заявлению производителя, зарядка iPhone 12 занимает почти на час меньше времени, чем необходимо для этой задачи 5-ваттному блоку питания. Также ZMI Hand Warming Power Bank может выступать в роли фонарика. Стоимость новинки составляет 13 долларов.