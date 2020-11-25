Наука и технологии
Сегодня 14:22
Xiaomi выпустила грелку для рук с возможностью заряжать смартфон
Стоимость гаджета - 13 долларов
Китайский гигант Xiaomi продолжает удивлять необычными гаджетами. На этот раз компания выпустила грелку для рук с возможностью заряжать смартфон.
Устройство, получившее название ZMI Hand Warming Power Bank, оборудовано запатентованной технологией безопасного нагрева. Так, оно нагревается в безопасном диапазоне температур. Сообщается, что гаджет может обеспечить нагревание максимум до 52 градусов. Благодаря энергоемкому аккумулятору на 5000 мАч в качестве грелки гаджет функционирует 4 часа.
Помимо функции нагревания устройство способно заряжать смартфоны, а также Bluetooth-гарнитуры и фитнес-браслеты. Согласно заявлению производителя, зарядка iPhone 12 занимает почти на час меньше времени, чем необходимо для этой задачи 5-ваттному блоку питания. Также ZMI Hand Warming Power Bank может выступать в роли фонарика. Стоимость новинки составляет 13 долларов.