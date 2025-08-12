Xiaomi выпустила «карманную» стиралку Mijia Mini Washer за $280

Устройство рассчитано на стирку до 1,2 кг белья и способно уничтожать до 99,99% бактерий, а также полностью устранять вирусы и клещей.

Модель оснащена интеллектуальной системой сушки: встроенный алгоритм останавливает процесс, как только бельё высыхает, что экономит время и энергию. Предусмотрен и щадящий режим при 35 °C для деликатных тканей, таких как шёлк.