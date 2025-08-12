Xiaomi выпустила «карманную» стиралку Mijia Mini Washer за $280

Опубликовано 12 августа 2025, 07:291 мин.
Xiaomi выпустила «карманную» стиралку Mijia Mini Washer за $280На бумаге все даже слишком хорошо
Xiaomi представила компактную стиральную машину Mijia Mini Washer стоимостью $280.
Устройство рассчитано на стирку до 1,2 кг белья и способно уничтожать до 99,99% бактерий, а также полностью устранять вирусы и клещей.
Модель оснащена интеллектуальной системой сушки: встроенный алгоритм останавливает процесс, как только бельё высыхает, что экономит время и энергию. Предусмотрен и щадящий режим при 35 °C для деликатных тканей, таких как шёлк.
Стиралка умеет запускать вентиляцию, если дверца остаётся закрытой в течение 30 минут после завершения стирки, предотвращая появление неприятного запаха. Среди специальных функций — удаление следов крови и стерилизация паром.
Энергопотребление Mijia Mini Washer составляет всего 0,08 кВт·ч, что делает её экономичным решением для небольших квартир или использования в путешествиях.