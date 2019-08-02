Xiaomi выпустила компактную соковыжималку за 1000 рублей

Так, Mijia Juicer — это крайне небольшое устройство в минималистичном дизайне. Его емкость составляет 350 мл, а в случае необходимости его еще можно использовать как бокал. Для пользователя доступно четыре разных режима скорости, благодаря которому Mijia Juicer может превратить фрукты в сок с мякотью.
По данным, которые предоставила компания, для производства 15 порций сока устройство нужно заряжать около двух часов. Зато компактный размер Mijia Juicer позволяет брать его с собой куда угодно — соковыжималка легко может поместиться даже в рюкзак.