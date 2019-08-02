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Xiaomi выпустила компактную соковыжималку за 1000 рублей

Пять литров сока на одном заряде!
В арсенале Xiaomi можно найти огромное количество различных гаджетов: от зубных щеток до умных кроссовок. И вот компания решила снова нас всех удивить — Xiaomi представила переносную соковыжималку под названием Mijia Juicer. Как ни странно, она не требует подключения к какой-либо сети и работает от встроенного аккумулятора, одного заряда которого хватит на производство около пяти литров сока.

Так, Mijia Juicer — это крайне небольшое устройство в минималистичном дизайне. Его емкость составляет 350 мл, а в случае необходимости его еще можно использовать как бокал. Для пользователя доступно четыре разных режима скорости, благодаря которому Mijia Juicer может превратить фрукты в сок с мякотью.

По данным, которые предоставила компания, для производства 15 порций сока устройство нужно заряжать около двух часов. Зато компактный размер Mijia Juicer позволяет брать его с собой куда угодно — соковыжималка легко может поместиться даже в рюкзак.

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