Xiaomi выпустила компактную соковыжималку за 1000 рублей

В арсенале Xiaomi можно найти огромное количество различных гаджетов: от зубных щеток до умных кроссовок. И вот компания решила снова нас всех удивить — Xiaomi представила переносную соковыжималку под названием Mijia Juicer. Как ни странно, она не требует подключения к какой-либо сети и работает от встроенного аккумулятора, одного заряда которого хватит на производство около пяти литров сока.