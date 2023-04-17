Xiaomi выпустила миниатюрный переносной электронасос

Xiaomi выпустила миниатюрный переносной электронасосЕщё и по приемлемой цене
В Сети появилась информация о свежей новинке Xiaomi — новом поколении портативного электронасоса Mi Home Air Pump 2.
Первая версия устройства была представлена ещё в 2020 году, а в 2021-м появилась модель Mi Home Air Pump 1S.
Mi Home Air Pump 2 оснащён 19-мм корпусом из высокоточного литого сплава и может создавать давление до 10,2 атмосфер. Устройство весит около 490 г и оснащено встроенным фонариком.
Компрессор поддерживает автоматическую подкачку, цифровую проверку давления в шинах, предустановленное давление и имеет 6 режимов работы.
По сравнению с Mi Home Air Pump 1S, новинка имеет улучшенный дизайн и оптимизированную внутреннюю структуру, что позволило увеличить скорость накачивания на 25%. Теперь компрессор может накачать пустую шину всего за 8 минут.
Помимо этого, свежая модель получила обновлённую аппаратную конфигурацию со встроенным аккумулятором ёмкостью 2000 мАч и поддержкой интерфейса Type-C.
Цена новинки составляет 28 долларов.