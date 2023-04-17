Xiaomi выпустила миниатюрный переносной электронасос

Первая версия устройства была представлена ещё в 2020 году, а в 2021-м появилась модель Mi Home Air Pump 1S.

Mi Home Air Pump 2 оснащён 19-мм корпусом из высокоточного литого сплава и может создавать давление до 10,2 атмосфер. Устройство весит около 490 г и оснащено встроенным фонариком.