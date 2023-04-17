Наука и технологии
21:14, 17 апреля 2023
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Xiaomi выпустила миниатюрный переносной электронасос

Ещё и по приемлемой цене

В Сети появилась информация о свежей новинке Xiaomi — новом поколении портативного электронасоса Mi Home Air Pump 2.

Первая версия устройства была представлена ещё в 2020 году, а в 2021-м появилась модель Mi Home Air Pump 1S.

Mi Home Air Pump 2 оснащён 19-мм корпусом из высокоточного литого сплава и может создавать давление до 10,2 атмосфер. Устройство весит около 490 г и оснащено встроенным фонариком.

Xiaomi выпустила миниатюрный переносной электронасос
ITHome

Компрессор поддерживает автоматическую подкачку, цифровую проверку давления в шинах, предустановленное давление и имеет 6 режимов работы.

По сравнению с Mi Home Air Pump 1S, новинка имеет улучшенный дизайн и оптимизированную внутреннюю структуру, что позволило увеличить скорость накачивания на 25%. Теперь компрессор может накачать пустую шину всего за 8 минут.

Xiaomi выпустила миниатюрный переносной электронасос
ITHome

Помимо этого, свежая модель получила обновлённую аппаратную конфигурацию со встроенным аккумулятором ёмкостью 2000 мАч и поддержкой интерфейса Type-C.

Цена новинки составляет 28 долларов.

Источник:ITHome
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