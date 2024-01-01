Xiaomi выпустила многофункциональный «кувшин здоровья»

Кувшин изготовлен из 316L нержавеющей стали, что обеспечивает его устойчивость к коррозии и высоким температурам.

Корпус новинки выполнен из высококачественного боросиликатного стекла, устойчивого к резким перепадам температур. Объем кувшина составляет 1.5 литра, а мощность нагревательного элемента — 1000 Вт, что позволяет быстро вскипятить воду.

Одной из ключевых особенностей кувшина является его способность поддерживать температуру в диапазоне от 40°С до 90°С с возможностью регулировки каждые 5 градусов.

Это делает его идеальным для приготовления различных напитков, требующих точного контроля температуры. Кроме того, кувшин поддерживает до 11 различных режимов температуры, соответствующих разным видам напитков.

Новинка уже доступна для предзаказа по цене $19.