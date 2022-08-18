Xiaomi выпустила мощный внешний аккумулятор для одновременной зарядки смартфонов, наушников и других устройств

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Xiaomi выпустила мощный внешний аккумулятор для одновременной зарядки смартфонов, наушников и других устройствПри этом по достаточно невысокой цене
Xiaomi представила новый внешний аккумулятор. Он может похвастаться рядом интересных особенностей, а также объёмом в 20 000 мАч.
Например, устройство имеет сразу три активных USB-выхода: два Type-A и один Type-C. Благодаря этому с помощью нового повербанка компании можно одновременно зарядить до трёх гаджетов.
При этом заряжать можно не только смартфоны, но также менее мощные девайсы, такие как наушники, «умные» часы и т.д. Разумеется, пополнить заряд можно и у портативных игровых консолей, планшетов.
Максимальная мощность новинки как на «вход», так и на «выход» — 22,5 Вт. Стоимость девайса — всего 22 доллара или 1300 рублей.