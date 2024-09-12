Xiaomi выпустила недорогие игровые мониторы G24i и G27Qi за пределами Китая

G27Qi — это более продвинутая модель с 27-дюймовым 2K-дисплеем (2560 x 1440), который также поддерживает частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс. Данная модель оценивается в $180.

Оба монитора обеспечивают точную цветопередачу, что делает их хорошим выбором для редактирования контента. Устройства имеют тонкие рамки и регулируемую подставку для комфорта, а также набор портов, включая HDMI и DisplayPort.