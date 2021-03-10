Наука и технологии
Сегодня в 09:32
Xiaomi выпустила недорогой триммер для животных
Всего 60 долларов
Китайская компания Xiaomi выпустила недорогой триммер для животных. На данный момент он продается на фирменной краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin за 60 долларов.
Триммер Xiaomi является универсальным устройством, поскольку в нем есть опции чистки, ухода и стрижки. В комплект входит сразу несколько насадок разной длины: 6, 12, 18 и 24 мм. Они необходимы для осуществления разных функций. Отмечается, что в устройстве используются острые лезвия, выполненные из специального сплава. Сделано это для того, чтобы не защемить кожу и не потянуть шерсть питомца.
Известно, что в новинка получила двигатель с высокой силой всасывания, низким уровнем шума и вибрации. Сейчас триммер продается за 60 долларов, однако впоследствии его цена вырастет до 107 долларов.