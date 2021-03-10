Xiaomi выпустила недорогой триммер для животных

Триммер Xiaomi является универсальным устройством, поскольку в нем есть опции чистки, ухода и стрижки. В комплект входит сразу несколько насадок разной длины: 6, 12, 18 и 24 мм. Они необходимы для осуществления разных функций. Отмечается, что в устройстве используются острые лезвия, выполненные из специального сплава. Сделано это для того, чтобы не защемить кожу и не потянуть шерсть питомца.

Известно, что в новинка получила двигатель с высокой силой всасывания, низким уровнем шума и вибрации. Сейчас триммер продается за 60 долларов, однако впоследствии его цена вырастет до 107 долларов.