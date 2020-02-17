Xiaomi выпустила недорогую портативную колонку в приятном дизайне

Новинка выпускается под названием Mi Outdoor Bluetooth Speaker, а оценили ее стоимость в 19,5 долларов. Учитывая, что колонка, судя по всему, защищена от брызг и имеет динамик мощностью 5 Вт, то цена является достаточно демократичной. Емкость аккумулятора устройства составляет 2000 мАч, а одного заряда ему хватает для того, чтобы играть без перерыва на протяжении 20 часов!