Наука и технологии
Сегодня 12:06
Xiaomi выпустила недорогую портативную колонку в приятном дизайне
Выглядит и вправду очень приятно
Xiaomi, через Twitter-аккаунт главы Xiaomi India Ману Кумара Джейна, представила новое недорогое устройство — портативную колонку, которая внешне очень напоминает JBL Clip, но при этом стоит чуть ли не в два раза дешевле.
Новинка выпускается под названием Mi Outdoor Bluetooth Speaker, а оценили ее стоимость в 19,5 долларов. Учитывая, что колонка, судя по всему, защищена от брызг и имеет динамик мощностью 5 Вт, то цена является достаточно демократичной. Емкость аккумулятора устройства составляет 2000 мАч, а одного заряда ему хватает для того, чтобы играть без перерыва на протяжении 20 часов!
К сожалению, различных цветовых решений у устройства нет. Оно поставляет лишь в одном единственном варианте — черном.