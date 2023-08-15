Xiaomi выпустила недорогую робособаку по цене флагманского смартфона

Это продолжение линейки, начатой моделью CyberDog в 2021 году. Новый же робот получил улучшенные характеристики и стал ещё больше напоминать настоящего пса.

CyberDog 2 весит 8,9 кг и имеет рост 36,7 см, напоминая собаку породы доберман. Его особенностью являются запатентованные микроприводы Xiaomi CyberGear, которые делают робота манёвренным и позволяют выполнять сложные трюки, такие как сальто назад.

При этом если робот падает, он может самостоятельно встать на лапы.