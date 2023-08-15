Xiaomi выпустила недорогую робособаку по цене флагманского смартфона

Xiaomi выпустила недорогую робособаку по цене флагманского смартфонаИнтересное ценообразование
На недавнем мероприятии в Китае компания Xiaomi представила свою новую робособаку CyberDog 2.
Это продолжение линейки, начатой моделью CyberDog в 2021 году. Новый же робот получил улучшенные характеристики и стал ещё больше напоминать настоящего пса.
CyberDog 2 весит 8,9 кг и имеет рост 36,7 см, напоминая собаку породы доберман. Его особенностью являются запатентованные микроприводы Xiaomi CyberGear, которые делают робота манёвренным и позволяют выполнять сложные трюки, такие как сальто назад.
При этом если робот падает, он может самостоятельно встать на лапы.
Робособака оснащена множеством датчиков, включая 1-мегапиксельную RGB-камеру, 13-мегапиксельную интерактивную камеру с ИИ, датчики ToF, LiDAR и многие другие.
Это позволяет ей ориентироваться в пространстве с высокой точностью. Кроме того, благодаря четырём микрофонам, с CyberDog 2 можно взаимодействовать при помощи голосовых команд.
Цена новой робособаки составляет примерно $1789. В Китае продажи уже начались на официальном сайте Xiaomi.