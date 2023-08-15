Наука и технологии
09:14, 15 августа 2023
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Xiaomi выпустила недорогую робособаку по цене флагманского смартфона

Интересное ценообразование

На недавнем мероприятии в Китае компания Xiaomi представила свою новую робособаку CyberDog 2.

Это продолжение линейки, начатой моделью CyberDog в 2021 году. Новый же робот получил улучшенные характеристики и стал ещё больше напоминать настоящего пса.

CyberDog 2 весит 8,9 кг и имеет рост 36,7 см, напоминая собаку породы доберман. Его особенностью являются запатентованные микроприводы Xiaomi CyberGear, которые делают робота манёвренным и позволяют выполнять сложные трюки, такие как сальто назад.

При этом если робот падает, он может самостоятельно встать на лапы.

Xiaomi выпустила недорогую робособаку по цене флагманского смартфона
© YouTube

Робособака оснащена множеством датчиков, включая 1-мегапиксельную RGB-камеру, 13-мегапиксельную интерактивную камеру с ИИ, датчики ToF, LiDAR и многие другие.

Это позволяет ей ориентироваться в пространстве с высокой точностью. Кроме того, благодаря четырём микрофонам, с CyberDog 2 можно взаимодействовать при помощи голосовых команд.

Цена новой робособаки составляет примерно $1789. В Китае продажи уже начались на официальном сайте Xiaomi.

Источник:YouTube
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#робот
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