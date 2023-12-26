Xiaomi выпустила недорогую стиральную машину с защитой от вирусов и клещей

Новинка Xiaomi также предлагает 25 эксклюзивных программ ухода за одеждой, включая шерсть, шелк, хлопок и другие ткани.

Вместе с тем предусмотрены и варианты ухода за детской одеждой и нижним бельем.

Цена устройства составляет около $196. Пока нет информации о глобальной доступности и ценах на новую стиральную машину за пределами Китая.