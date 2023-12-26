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Наука и технологии
16:51, 26 декабря 2023
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Xiaomi выпустила недорогую стиральную машину с защитой от вирусов и клещей

Но зато с 25 эксклюзивными программами

Xiaomi представила новую модель стиральной машины MIJIA с ультра-чистым барабаном на 10 кг в цвете «ледяной белый».

Новинка оснащена цветным дисплеем, который позволяет пользователю легко ориентироваться в функциях и управлять машиной.

Устройство получило простой внешний вид, но при этом обеспечивает высококачественную стерилизацию и очистку тканей.

Из интересного: она поддерживает 99,999% стерилизацию и 100% удаление клещей. Стиральная машина также эффективна против вирусов на 99,999%.

Xiaomi выпустила недорогую стиральную машину с защитой от вирусов и клещей
© Gizmochina

Новинка Xiaomi также предлагает 25 эксклюзивных программ ухода за одеждой, включая шерсть, шелк, хлопок и другие ткани.

Вместе с тем предусмотрены и варианты ухода за детской одеждой и нижним бельем.

Цена устройства составляет около $196. Пока нет информации о глобальной доступности и ценах на новую стиральную машину за пределами Китая.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#стиральная машина
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#XIAOMI
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