Xiaomi выпустила недорогую стиральную машину с защитой от вирусов и клещей

Xiaomi выпустила недорогую стиральную машину с защитой от вирусов и клещейНо зато с 25 эксклюзивными программами
Xiaomi представила новую модель стиральной машины MIJIA с ультра-чистым барабаном на 10 кг в цвете «ледяной белый».
Новинка оснащена цветным дисплеем, который позволяет пользователю легко ориентироваться в функциях и управлять машиной.
Устройство получило простой внешний вид, но при этом обеспечивает высококачественную стерилизацию и очистку тканей.
Из интересного: она поддерживает 99,999% стерилизацию и 100% удаление клещей. Стиральная машина также эффективна против вирусов на 99,999%.
Новинка Xiaomi также предлагает 25 эксклюзивных программ ухода за одеждой, включая шерсть, шелк, хлопок и другие ткани.
Вместе с тем предусмотрены и варианты ухода за детской одеждой и нижним бельем.
Цена устройства составляет около $196. Пока нет информации о глобальной доступности и ценах на новую стиральную машину за пределами Китая.