Наука и технологии
Опубликовано 07 июня 2024, 08:06
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Xiaomi выпустила непромокаемый «бизнес-рюкзак»

Отличный аксессуар, особенно за свою цену
Xiaomi представила новый непромокаемый «бизнес-рюкзак» под брендом Mijia, который уже поступил в продажу.
Xiaomi выпустила непромокаемый «бизнес-рюкзак»
© ITHome

Рюкзак обладает современным и лаконичным дизайном и доступен в двух цветах: темно-синем и черном. Его первоначальная цена — 3300 рублей.

Новинка разработана с учетом функциональности и удобства для деловых людей. Она имеет многосекционный дизайн, включая передний карман, отделение для ноутбука и отделение для личных вещей.

В отделении для ноутбука предусмотрена амортизирующая прокладка, позволяющая безопасно хранить устройства с диагональю до 15.6 дюйма.

Xiaomi выпустила непромокаемый «бизнес-рюкзак»
© ITHome

Кроме того, рюкзак выполнен из водоотталкивающего материала, что делает его идеальным для любых погодных условий.

Также имеются боковые карманы для хранения бутылок с водой и зонтов. Лямки рюкзака разработаны с учетом эргономики, чтобы уменьшить нагрузку на плечи, а на спинке и верхней части рюкзака предусмотрены крепления для чемоданов и усиленные ручки для удобства переноски.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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