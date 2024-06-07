Xiaomi выпустила непромокаемый «бизнес-рюкзак»

Рюкзак обладает современным и лаконичным дизайном и доступен в двух цветах: темно-синем и черном. Его первоначальная цена — 3300 рублей.

Новинка разработана с учетом функциональности и удобства для деловых людей. Она имеет многосекционный дизайн, включая передний карман, отделение для ноутбука и отделение для личных вещей.

В отделении для ноутбука предусмотрена амортизирующая прокладка, позволяющая безопасно хранить устройства с диагональю до 15.6 дюйма.