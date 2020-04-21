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Xiaomi выпустила новый электросамокат по цене чуть выше беспроводных наушников AirPods Pro

Компания выпустила очередной хит в данном сегменте
Xiaomi без преувеличения можно назвать популяризатором такого транспорта, как электросамокаты — именно устройства данной компании пользуются наибольшей популярностью как в странах СНГ, так и в большинстве стран мира. На фоне этого становится еще интереснее тот факт, что китайский производитель выпустил новый электросамокат по цене чуть выше беспроводных наушников Apple AirPods Pro.

Новинка получила название Xiaomi Scooter 1S, а отличительной особенностью на фоне предшественника стал новый интерактивный интерфейс на руле. Так, на достаточно малом экране размещена самая основная информация, необходимая пользователю, такая как информация о статусе, скорость в реальном времени и другие полезные данные.

Устройство весит 12,5 кг, при этом его грузоподъемность составляет до 100 кг. По словам Xiaomi, электросамокат можно сложить буквально 3 секунды. Также Xiaomi Scooter 1S может похвастаться максимальной скоростью равной 25 км/ч и емким аккумулятором, которого должно хватать аж на 30 км!

Самое интересное, что предлагается устройство по достаточно низкой цене — 282 долларов или 21,4 тыс рублей в Китае. Это всего лишь на 32 доллара или 2,4 тыс рублей дешевле, чем AirPods Pro от Apple.

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