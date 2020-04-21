Xiaomi выпустила новый электросамокат по цене чуть выше беспроводных наушников AirPods Pro

Xiaomi без преувеличения можно назвать популяризатором такого транспорта, как электросамокаты — именно устройства данной компании пользуются наибольшей популярностью как в странах СНГ, так и в большинстве стран мира. На фоне этого становится еще интереснее тот факт, что китайский производитель выпустил новый электросамокат по цене чуть выше беспроводных наушников Apple AirPods Pro.