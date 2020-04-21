Xiaomi выпустила новый электросамокат по цене чуть выше беспроводных наушников AirPods Pro
Новинка получила название Xiaomi Scooter 1S, а отличительной особенностью на фоне предшественника стал новый интерактивный интерфейс на руле. Так, на достаточно малом экране размещена самая основная информация, необходимая пользователю, такая как информация о статусе, скорость в реальном времени и другие полезные данные.
Устройство весит 12,5 кг, при этом его грузоподъемность составляет до 100 кг. По словам Xiaomi, электросамокат можно сложить буквально 3 секунды. Также Xiaomi Scooter 1S может похвастаться максимальной скоростью равной 25 км/ч и емким аккумулятором, которого должно хватать аж на 30 км!
Самое интересное, что предлагается устройство по достаточно низкой цене — 282 долларов или 21,4 тыс рублей в Китае. Это всего лишь на 32 доллара или 2,4 тыс рублей дешевле, чем AirPods Pro от Apple.