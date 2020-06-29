Xiaomi выпустила новый недорогой роутер с пятью антеннами и скоростью до 1317 Мбит/с
Называется новинка Mi Router 4 Pro и представляет из себя, по сути, улучшенную версию другой модели компании - Xiaomi Mi Router 4. При этом цена, которую просят за новинку, равняется цене предыдущей версии и составляет 28 долларов или 2 000 рублей. И хоть цена Mi Router 4 Pro находится на том же уровне, что и цена Mi Router 4, “внутри” между ними все же есть разница, причем порой достаточно заметная.
Так, внешне новинка отличается от предшественника. Добиться этого удалось не только сменой цветового исполнения, но и наличием сразу пяти антенн вместо четырех у прошлой версии. Также в копилку “улучшений” в Mi Router 4 Pro можно отнести увеличившуюся до 1317 Мбит/с скорость передачи данных - прежде она составляла всего лишь 1167 Мбит/с.
Из прочего стоит отметить, что новинка имеет поддержку сразу двух диапазонов и стандарта Wi-Fi 5. В устройстве также имеется сразу три порта LAN, 128 МБ памяти, поддержка IPv6 и до 128 подключеннных устройств.