Xiaomi выпустила новый вертикальный кондиционер

Сообщается, что кондиционер базируется на технологии ламинарного мягкого ветра, а благодаря особенностям его лопастей можно ограничить возникновение сильного потока воздуха или же сквозняка. Отмечается также, что охлаждение помещения происходит равномерно по всей площади.

Известно, что Xiaomi 3HP отвечает современным стандартам энергоэффективности. Так, годовой коэффициент полезного действия новинки фиксируется на отметке 5,13. Стоит отметить, что актуальный китайский стандарт энергоэффективности для техники первого класса составляет 4,5. Что касается стоимости кондиционера, то компания оценила его в 840 долларов или приблизительно 58,9 тыс рублей.