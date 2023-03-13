Xiaomi выпустила огромный и очень тихий холодильник со стеклянной дверью

И именно новую модель холодильника китайский производитель представил накануне. Речь идёт о Mijia Side-by-side 540L Ice Crystal Refrigerator. Одной из примечательных особенностей девайса является шестислойная стеклянная дверь, которая украшена слоем материала, имитирующего каменное покрытие.

Холодильник получил большой объем: 189 л для морозильной камеры и 351 л для холодильной. Он также имеет 20 отделений и полок и оснащён полным светодиодным освещением. Есть в нём и встроенный антибактериальный и дезодорирующий модуль, использующий ионы серебра.