Наука и технологии
13:11, 13 марта 2023
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Xiaomi выпустила огромный и очень тихий холодильник со стеклянной дверью

Да ещё и по приемлемой цене

Xiaomi известна не только своими смартфонами и ноутбуками, но также и бытовой техникой. Популярностью, в том числе, пользуются и холодильники бренда.

Xiaomi выпустила огромный и очень тихий холодильник со стеклянной дверью

Фото: ITHome

И именно новую модель холодильника китайский производитель представил накануне. Речь идёт о Mijia Side-by-side 540L Ice Crystal Refrigerator. Одной из примечательных особенностей девайса является шестислойная стеклянная дверь, которая украшена слоем материала, имитирующего каменное покрытие.

Холодильник получил большой объем: 189 л для морозильной камеры и 351 л для холодильной. Он также имеет 20 отделений и полок и оснащён полным светодиодным освещением. Есть в нём и встроенный антибактериальный и дезодорирующий модуль, использующий ионы серебра.

Xiaomi выпустила огромный и очень тихий холодильник со стеклянной дверью

ITHome

Сообщается, что новинка потребляет 0,96 кВт/ч энергии в день и имеет уровень шума не более 36 дБ.

Устройством можно управлять как через сенсорную светодиодную панель управления, расположенная в верхней части холодильника, так и при помощи специального мобильного приложения.

Цена Mijia Side-by-side 540L Ice Crystal Refrigerator составляет около 780 долларов, что делает его представителем среднеценового сегмента.

Источник:ITHome
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#холодильник
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#Xiaomi
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