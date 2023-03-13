Xiaomi выпустила огромный и очень тихий холодильник со стеклянной дверью

Xiaomi выпустила огромный и очень тихий холодильник со стеклянной дверьюДа ещё и по приемлемой цене
Xiaomi известна не только своими смартфонами и ноутбуками, но также и бытовой техникой. Популярностью, в том числе, пользуются и холодильники бренда.
Фото: ITHome
И именно новую модель холодильника китайский производитель представил накануне. Речь идёт о Mijia Side-by-side 540L Ice Crystal Refrigerator. Одной из примечательных особенностей девайса является шестислойная стеклянная дверь, которая украшена слоем материала, имитирующего каменное покрытие.
Холодильник получил большой объем: 189 л для морозильной камеры и 351 л для холодильной. Он также имеет 20 отделений и полок и оснащён полным светодиодным освещением. Есть в нём и встроенный антибактериальный и дезодорирующий модуль, использующий ионы серебра.
ITHome
Сообщается, что новинка потребляет 0,96 кВт/ч энергии в день и имеет уровень шума не более 36 дБ.
Устройством можно управлять как через сенсорную светодиодную панель управления, расположенная в верхней части холодильника, так и при помощи специального мобильного приложения.
Цена Mijia Side-by-side 540L Ice Crystal Refrigerator составляет около 780 долларов, что делает его представителем среднеценового сегмента.