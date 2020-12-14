Наука и технологии
Сегодня 18:34
Xiaomi выпустила плиту, на которой можно готовить без посуды
Всего за 135 долларов
Китайская компания Xiaomi выпустила очередное интересное устройство для кухни. На этот раз это индукционная плита Xiaomi Mijia Double-Port Cooker, на которой можно готовить еду без посуды.
Новая плита Xiaomi позволяет готовить одновременно два блюда. Особенностью плиты является независимость регулирования температуры с обеих сторон. Помимо прочего Xiaomi Mijia Double-Port Cooker имеет так называемый “режим большой сковороды”, который позволяет пользоваться плитой в качестве кастрюли и сковороды,то есть готовить еду прямо на ее поверхности.
Мощность новой индукционной плиты китайского производителя достигает 2200 Вт. Сейчас устройство находится на этапе коллективного финансирования и предлагается всего за 135 долларов, однако не исключено, что в будущем цена станет выше.